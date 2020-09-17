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Дым от пожаров в США достиг Европы

Пожары в Калифорнии CNN

Дым преодолел более 8 тысяч километров

На западном побережье США произошел масштабный пожар, дым которого добрался до Северной Европы. Об этом сообщили эксперты Службы мониторинга атмосферы Copernicus, передает АР.

Дым преодолел более 8 тысяч километров и переместился с западного побережья США в Великобританию и другие северные регионы Европы. В атмосферу попало более 30 миллионов тонн углерода.

"Масштаб и сила этих пожаров гораздо выше, чем любого пожара за последние 18 лет, в течение которых мы проводим наш мониторинг", - сообщил научный сотрудник и эксперт по лесным пожарам в службе мониторинга атмосферы Copernicus Марк Паррингтон.

Он отметил, что плотность дыма в воздухе была настолько велика, что превышала норму более чем в семь раз.

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Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки масштабные лесные пожары забрали жизни десятков людей, еще миллионы человек вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в более безопасные регионы.

Губернатор Калифорнии заявил, что лесные пожары, которые бушуют на западном побережье США, вызвала рекордная жара и мощные ветры, ставшие следствием изменения климата. 

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