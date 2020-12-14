Двух россиян приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы за избиение англичанина во время "Евро-2016" во Франции

Избиение англичанина Радио Свобода

Мужчин арестовали еще в 2018 году в Германии

Двух 34-летних мужчин из России приговорили к тюремному заключению на три и 10 лет за нападения на футбольного фаната-англичанина на чемпионате Европы 2016 года во Франции. Соответствующее решение принял французский суд, передает "Радио Свобода".

В частности, Михаил Ивкин получил трехлетний срок, а Павел Коссов – 10-летний за участие в избиении, в результате которого 55-летний британец Эндрю Бейч получил черепно-мозговую травму.

Самочувствие Бейча, жителя Портсмута на юго-востоке Англии, не позволило ему присутствовать на суде, поэтому в зале суда в городе Экс-ан-Прованс на юге Франции его представлял сын Гарри.

"Господин Бейч настолько пострадал физически и психологически, его состояние находится где – то между болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера, что он не в состоянии давать показания даже с помощью видеосвязи", - заявил адвокат потерпевшего Оливье Розато в начале судебного разбирательства 7 декабря.

Двое мужчин были арестованы в Германии в феврале 2018 года, через 20 месяцев после того, как Бейч получил телесные повреждения. Они направлялись на матч с участием московского "Спартака" в Испании.

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