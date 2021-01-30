Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

Black Lives Matter Фото из открытых источников

С инициативой выступил депутат парламента Норвегии

Депутат норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает The Guardian.

По словам парламентария, Black Lives Matter стало неотъемлемой частью общемировой борьбы против расовой дискриминации" и смогло привлечь интерес к этой теме во всем мире.

При этом депутат считает, что, несмотря на беспорядки и погромы, которые были во время протестов BLM в Соединенных Штатах Америки и других государствах, большинство акций прошло мирно. Также Эйде отметил, что большая часть инцидентов была спровоцирована действиями правоохранителей или противниками митингов.

Справка

Движение Black Lives Matter основали в США в 2013 году, после того как суд оправдал сотрудника полиции, который застрелил темнокожего подростка Трейвона Мартина. В 2020 году протесты BLM начались из-за убийства Джорджа Флойда правоохранителем. Периодически во время акций возникала стрельба, насилие, беспорядки и мародерство.

Напомним, в декабре американское агентство Bloomberg представило список из 50 человек, которые в 2020 году достигли наиболее выдающихся достижений в своей сфере. В перечне, разделенном на пять категорий, оказались основательницы движения Black Lives Matter Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети.