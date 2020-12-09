Двигатель SpaceX отменил запуск корабля Starship за одну секунду до старта

Starship Фото из открытых источников

До этого Илон Маск прогнозировал, что вероятность⅓, что запуск пройдет успешно

За 1,3 секунды до запуска двигателей первого прототипа межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship, который должен был совершить "прыжок" на 15 километров, старт был автоматически отменен. Это было зафиксировано в трансляции запуска.

В частности, восьмую тестовую модель многоразового межпланетного корабля Starship планировали запустить на 15 километров и впоследствии совершить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку в 00:37 по Киеву.

В SpaceX впоследствии сообщили, что запуск, который в онлайне ждали полмиллиона человек, был автоматически отменен, вероятно, из-за проблем с двигателем. В среду, 9 декабря, запланирована вторая попытка старта.

Starship SN8 установлен на пусковом комплексе в городке Бока Чика, штат Техас.

Отметим, что накануне Маск отмечал, что с "вероятностью ⅓ запуск пройдет успешно".

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