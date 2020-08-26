Два советский автомобиля попали в британский список самых долговечных машин

Фото из открытых источников

Самыми долговечными отечественными машинами оказались "Нива" и ВАЗ-2105

В британский список самых долговечных автомобилей попали сразу две советские машины: "Нива" и ВАЗ-2105. Рейтинг составило одно из старейших британских автомобильных изданий "Autocar".

Согласно сообщению, "Нива" была разработана, чтобы удовлетворить спрос на прочный, серьезный внедорожник, способный преодолевать сибирские просторы. Внедорожник выпускается уже 43 года и является наиболее экспортируемой моделью ВАЗ. Также отмечается, что машина настолько прочная, что использовалась десять лет в качестве транспортного средства для российской базы в Антарктике.

Советский ВАЗ 2121 / Lada Niva Фото из открытых источников

Как отмечается, ВАЗ-2105 остается одним из самых продаваемых автомобилей среди разработок компании. Эта модель экспортировалась в Канаду и Британию, где продавалась под названием "Riva". Предприятие выпустило 14 миллионов таких авто. Как отмечают эксперты, если прибавить к этому все произведенные Fiat 124, то получится 20 миллионов экземпляров.

Советский ВАЗ-2105 Фото из открытых источников

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