Дуда вылечился от COVID-19 и возвращается к работе

Президент Польши Анджей Дуда Фото из открытых источников

Президент 10 суток находился на самоизоляции

Президент Польши Анджей Дуда сейчас уже возвращается к обычному исполнению своих должностных обязанностей после того, как из-за подтвержденного у него COVID-19 находился 10 суток на самоизоляции. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на представителя Дуды.

"Президент Анджей Дуда закончил период самоизоляции после обнаружения коронавируса и вернулся к исполнению обязанностей", - заявил представитель главы Польши.

Он подчеркнул, что Дуда получил уже 2 отрицательных теста, а потому считается здоровым и "может вернуться к работе в обычном режиме".

Сам спикер, который также заболел, останется в самоизоляции на день дольше.

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Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда 24 октября заразился коронавирусом COVID-19, его тест показал положительный результат.