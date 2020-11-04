Дуда вылечился от COVID-19 и возвращается к работе
Президент 10 суток находился на самоизоляции
Президент Польши Анджей Дуда сейчас уже возвращается к обычному исполнению своих должностных обязанностей после того, как из-за подтвержденного у него COVID-19 находился 10 суток на самоизоляции. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на представителя Дуды.
"Президент Анджей Дуда закончил период самоизоляции после обнаружения коронавируса и вернулся к исполнению обязанностей", - заявил представитель главы Польши.
Он подчеркнул, что Дуда получил уже 2 отрицательных теста, а потому считается здоровым и "может вернуться к работе в обычном режиме".
Сам спикер, который также заболел, останется в самоизоляции на день дольше.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда 24 октября заразился коронавирусом COVID-19, его тест показал положительный результат.