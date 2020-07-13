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Дуда выиграл президентские выборы в Польше

Анджей Дуда Фото из открытых источников

ЦИК еще не получила протоколы с 5 избирательных участков

Действующий глава государства Анджей Дуда победил кандидата от оппозиции, мэра Варшавы Рафала Тшасковского на выборах президента Польши. Об этом пишет "Польское радио".

В частности, по результатам подсчета 99,69% протоколов, Дуда набрал 51,21% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский, проиграл с незначительным отрывом и получил поддержку 48,79% избирателей.

ЦИК еще не получила протоколы с 5 избирательных участков, однако количество неподсчитанных голосов не будет иметь существенного влияния на окончательный результат.

Явка на выборы составила 68,12%, что стало рекордом для Польши.

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Напомним, в первом туре президентских выборов в Польше победу одержал действующий лидер Анджей Дуда, который собрал 43,50 процентов голосов избирателей.

В свою очередь оппозиционный кандидат получил 30,46 процентов избирательной поддержки.

По данным последнего опроса, в лидеры вырвался Тшасковский, который обошел Дуду с минимальным отрывом. В частности, политика поддержали 47,4 процентов опрошенных. Тогда как за Дуду готовы были проголосовать 45,7 процентов респондентов. 

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