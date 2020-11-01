Дуда предложил компромисс относительно абортов в Польше
Польский президент хочет разрешить женщинам прерывать беременность при условии, что малышу грозит смерть
Президент Польши Анджей Дуда предложил предусмотреть в законодательстве норму, которая бы позволяла женщинам делать аборты в случае высокой вероятности смерти новорожденных. Об этом Дуда сообщил в открытом письме на официальном сайте президента Польши.
"Учитывая рекомендации трибунала, этот проект предусматривает новое дополнение, которое восстанавливает возможность прерывания беременности в соответствии с Конституцией РП, только в случае так называемых летальных пороков. Когда медицинский анализ показывает высокую вероятность рождения мертвого ребенка, или он имеет неизлечимую болезнь или порок, который приведет к его смерти несмотря на терапевтические действия", - отметил Дуда.
В то же время польский президент добавил, что в случае принятия этой поправки в законодательстве будет три легальных основания для прерывания беременности:
- угроза жизни матери;
- беременность вследствие изнасилования или инцеста;
- тяжелый порок плода, который повлечет смерть ребенка.
Напомним, недавно Верховный суд Польши признал неконституционным положение закона об абортах, позволяющего прерывать беременность в случае врожденных пороков плода.
В результате в стране вспыхнула волна массовых протестов. Заметим, на улицы вышли не только женщины, которые решили выразить свое несогласие с шагом власти, но и те, кто выступал за защиту человеческой жизни.
Позже Анджей Дуда прокомментировал протесты в стране и заявил, что готов идти на компромисс.