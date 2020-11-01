live
Новости » Мир Читати новину українською

Дуда предложил компромисс относительно абортов в Польше

Анджей Дуда, президент Польши Фото из открытых источников

Польский президент хочет разрешить женщинам прерывать беременность при условии, что малышу грозит смерть

Президент Польши Анджей Дуда предложил предусмотреть в законодательстве норму, которая бы позволяла женщинам делать аборты в случае высокой вероятности смерти новорожденных. Об этом Дуда сообщил в открытом письме на официальном сайте президента Польши. 

"Учитывая рекомендации трибунала, этот проект предусматривает новое дополнение, которое восстанавливает возможность прерывания беременности в соответствии с Конституцией РП, только в случае так называемых летальных пороков. Когда медицинский анализ показывает высокую вероятность рождения мертвого ребенка, или он имеет неизлечимую болезнь или порок, который приведет к его смерти несмотря на терапевтические действия", - отметил Дуда. 

В то же время польский президент добавил, что в случае принятия этой поправки в законодательстве будет три легальных основания для прерывания беременности:

  • угроза жизни матери;
  • беременность вследствие изнасилования или инцеста;
  • тяжелый порок плода, который повлечет смерть ребенка. 

Новости по теме: Против запрета абортов: В Одессе активистка Femen обнажилась перед польским консульством

Напомним, недавно Верховный суд Польши признал неконституционным положение закона об абортах, позволяющего прерывать беременность в случае врожденных пороков плода.

В результате в стране вспыхнула волна массовых протестов. Заметим, на улицы вышли не только женщины, которые решили выразить свое несогласие с шагом власти, но и те, кто выступал за защиту человеческой жизни. 

Позже Анджей Дуда прокомментировал протесты в стране и заявил, что готов идти на компромисс. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Европарламент и G7 поддержали идею Зеленского: Состав КСУ сформируют при участии международных партнеров Кузьмин: Принятие законопроекта Зеленского относительно КСУ будет более тяжким преступлением, чем голосование за законы "16 января" Правовой хаос: Как Украина оказалась на грани конституционного кризиса Если президент не отзовет проект закона о КСУ, он подставит ВРУ и разрушит судебную систему, – Добкин
Loading...

программы канала ZIK

Конституционный переворот. Отопление не для всех. Послевкусие выборов | Детали недели | 31.10.20
Михаил Добкин | Ток-шоу
Местные выборы. Опрос президента. Для чего переписывают историю? |
Трамп VS Байден: кто победит на выборах в США? |
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу