Дуда предложил компромисс относительно абортов в Польше

Анджей Дуда, президент Польши Фото из открытых источников

Польский президент хочет разрешить женщинам прерывать беременность при условии, что малышу грозит смерть

Президент Польши Анджей Дуда предложил предусмотреть в законодательстве норму, которая бы позволяла женщинам делать аборты в случае высокой вероятности смерти новорожденных. Об этом Дуда сообщил в открытом письме на официальном сайте президента Польши.

"Учитывая рекомендации трибунала, этот проект предусматривает новое дополнение, которое восстанавливает возможность прерывания беременности в соответствии с Конституцией РП, только в случае так называемых летальных пороков. Когда медицинский анализ показывает высокую вероятность рождения мертвого ребенка, или он имеет неизлечимую болезнь или порок, который приведет к его смерти несмотря на терапевтические действия", - отметил Дуда.

В то же время польский президент добавил, что в случае принятия этой поправки в законодательстве будет три легальных основания для прерывания беременности:

угроза жизни матери;

беременность вследствие изнасилования или инцеста;

тяжелый порок плода, который повлечет смерть ребенка.

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Напомним, недавно Верховный суд Польши признал неконституционным положение закона об абортах, позволяющего прерывать беременность в случае врожденных пороков плода.

В результате в стране вспыхнула волна массовых протестов. Заметим, на улицы вышли не только женщины, которые решили выразить свое несогласие с шагом власти, но и те, кто выступал за защиту человеческой жизни.

Позже Анджей Дуда прокомментировал протесты в стране и заявил, что готов идти на компромисс.