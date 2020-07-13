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Дуда побеждает на выборах президента Польши, - экзитпол

Анджей Дуда Фото из открытых источников

Дуда получает 50,4% поддержки избирателей

Действующий глава государства Анджей Дуда побеждает кандидата от оппозиции, мэра Варшавы Рафала Тшасковского на выборах президента Польши. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Wyborcza.

По данным службы, Дуда получает 50,4% поддержки избирателей, тогда как его оппонент Тшасковский – 49,6%.

Вместе с тем, погрешность этого опроса составляет 2%, а соответственно – окончательный результат может оказаться совсем другим. также отмечается, что несмотря на карантин в стране, явка на выборы составила 68,9%, что стало рекордом для Польши.

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Напомним, в первом туре президентских выборов в Польше победу одержал действующий лидер Анджей Дуда, который собрал 43,50 процентов голосов избирателей.

В свою очередь оппозиционный кандидат получил 30,46 процентов избирательной поддержки.

По данным последнего опроса, в лидеры вырвался Тшасковский, который обошел Дуду с минимальным отрывом. В частности, политика поддержали 47,4 процентов опрошенных. Тогда как за Дуду готовы были проголосовать 45,7 процентов респондентов. 

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