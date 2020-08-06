Дуда начал свой второй президентский срок с упоминания об Украине

Глава Польши заявил о необходимости обеспечения безопасности своего государства

Инаугурация президента Польши Анджея Дуды Agencija Gazeta

Президент Польши Анджей Дуда официально начал свой второй срок на посту главы государства. Об этом сообщает Польское радио.

Отмечается, что во время своей речи на инаугурации перед представителями Народных собраний Польши Дуда вспомнил и об Украине. В частности, глава государства заявил о необходимости "вернуть полный суверенитет и территориальную целостность" Украины.

Важно, что об Украине Дуда вспомнил в контексте пяти приоритетов Польши, среди которых есть безопасность государства. "Мы должны в дальнейшем модернизировать вооруженные силы, а также усиливать наши кооперационные способности с силами союзников, особенно – с американским войском", – сообщил президент Польши.

Кроме того, Дуда отметил о необходимости Польши действовать в направлении укрепления евроатлантической связи с НАТО. "Это важная задача на будущее, которое, надеюсь, будет всегда истинным", – сказал глава Польши. Он напомнил, что в 2022 году Польша будет руководить работами ОБСЕ, во время чего будет делать акцент на силе права, а не на праве силы" и на достижении мира с помощью международного права.

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Напомним, за результатами подсчета 100% голосов, отданных во время второго тура президентских выборов в Польше 12 июля, за действующего президента Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей. Явка на выборах 12 июля составила 68,18%, что стало рекордом за всю историю выборов в независимой Польше.