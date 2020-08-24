Дружба между США и Украиной никогда не была крепче, - Помпео

Госсекретарь Соединенных Штатов отметил нерушимость поддержки свободной и демократической Украины

"Поддержка Соединенными Штатами свободной, жизнестойкой и демократической Украины незыблема. Мы остаемся полностью преданными дипломатическим усилиям по прекращению агрессии России на востоке Украины. Как мы заявляли в Крымской декларации, США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политической позиции, пока Россия не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией", - заявил Майк Помпео.

Кроме того, госсекретарь выразил солидарность с украинцами в продвижении ключевых реформ, которые "ускоряют экономический рост, укрепляют безопасность и верховенство права".

"Дружба между нашими странами никогда не была крепче, и мы надеемся продолжать наше партнерство и сотрудничать с руководством и гражданами Украины, которые строят светлое, безопасное и демократическое будущее. Желаю вам дальнейшего процветания и успехов в последующие годы", - подчеркнул политик.

Напомним, сегодня, 24 августа, во время выступления на Софийской площади, президент Владимир Зеленский заявил, что в день, когда вся Украина отмечает 29-ю годовщину Независимости, на востоке страны 29 дней подряд нет боевых потерь.