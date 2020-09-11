Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира: В США рассказали, за что именно

Президент США Дональд Трамп с женой Меланией Белый дом

Президента США номинировали на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение между Сербии и Косово

Ранее сообщалось, что президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа могут наградить за усилия по разрешению продолжительных конфликтов между разными странами. Теперь стало известно, что главу Белого дома номинировали на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение между властями Сербии и самопровозглашенной республики Косово. Об этом написал спецпредставитель президента Ричард Гренелл в Twitter.

"Трамп выдвинут второй раз на Нобелевскую премию за историческое соглашение Косово и Сербии", - сообщил Гренелл.

К посту он приложил копию официального документа о номинации на шведском языке, где помимо Трампа указаны руководство Сербии и правительство самопровозглашенного Косово.

Отметим, сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем побывала с двухдневным визитом в США в начале сентября. Там сербы провели переговоры с премьером Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны 4 сентября подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве Трампа.

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Напомним, сегодня, 11 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Королевство Бахрейн согласились подписать мирное соглашение. Бахрейн стал второй за последний месяц страной, заключившей мир с Израилем.