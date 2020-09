Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира: В США рассказали, за что именно

Президента США номинировали на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение между Сербии и Косово

Ранее сообщалось, что президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа могут наградить за усилия по разрешению продолжительных конфликтов между разными странами. Теперь стало известно, что главу Белого дома номинировали на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение между властями Сербии и самопровозглашенной республики Косово. Об этом написал спецпредставитель президента Ричард Гренелл в Twitter.

"Трамп выдвинут второй раз на Нобелевскую премию за историческое соглашение Косово и Сербии", - сообщил Гренелл.

К посту он приложил копию официального документа о номинации на шведском языке, где помимо Трампа указаны руководство Сербии и правительство самопровозглашенного Косово.

. @realDonaldTrump nominated for a SECOND Nobel Peace Prize for historic Kosovo-Serbia Agreement. @avucic @Avdullah https://t.co/WeY0V836JN