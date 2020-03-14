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Дональд Трамп сдал тест на коронавирус

Дональд Трамп Фото из открытых источников

Трамп также измерил температуру тела, показатели в норме

В пятницу вечером, 13 марта, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сдал тест на инфицирование коронавирусом. Об этом заявил глава Белого дома, сообщает The Washington Post.

Как отмечается, Трамп сдал тест на COVID-19 в виде меры пресечения после контакта с зараженными людьми. Однако, по предварительной информации, результатов исследования еще нет.

Кроме этого американский президент измерил температуру тела. По словам Трампа, эти показатели находятся на уровне нормы.

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К слову, Дональд Трамп согласился пройти проверку на коронавирус после того, как уже второй человек, с которым он встречался, заболела Covid-19. Несмотря на это, американский президент заявил, что не боится вируса и исключает возможность изоляции.

Напомним, первым инфицированным коронавирусом человеком, который контактировала с американским лидером Дональдом Трампом стал президент Бразилии Жаир Болсонару.

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