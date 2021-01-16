Додик, подаривший РФ украинскую икону, обвинил Кулебу в "некомпетентности"
В офисе боснийского чиновника призвали украинского министра "прекратить играть в Twitter-дипломатию"
Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обвинил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в "некомпетентности". Об этом сообщает "Балканский обозреватель".
Отмечается, что офис Додика требует в ответ на "продолжающиеся ложные обвинения" Кулебы предоставить доказательства о праве собственности Украины на икону. В частности, у главы президиума заявили, что просили посольство Украины предоставить факты и доказательства, подтверждающие принадлежность иконы Украине и ее отчуждение, чего не было сделано.
"Обосновывать обвинения на основе неверно интерпретированных статей в СМИ, а потом публично заявлять о лжи и выдвигать обвинения – это демонстрация любительства и отсутствия базовых знаний в области права, международных отношений и дипломатии", - говорится в заявлении.
Кроме того, в Офисе Додика призвали украинского министра "прекратить играть в Twitter-дипломатию" и действовать "в соответствии с международным правом и конвенциями".
Напомним, ранее Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что государство вернет Украине икону, подаренную им главе российского МИД Сергею Лаврову лишь в случае доказательства ее происхождения. Он требовал от Киева предоставления соответствующих документов, свидетельствующих о поисках пропавшей реликвии до встречи руководства стран.
Впоследствии спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что Украина не воспринимает язык ультиматумов в вопросе возвращения скандальной иконы. По его словам, принадлежность иконы Украине является бесспорным фактом.