Додик, подаривший РФ украинскую икону, обвинил Кулебу в "некомпетентности"

Милорад Додик Фото из открытых источников

В офисе боснийского чиновника призвали украинского министра "прекратить играть в Twitter-дипломатию"

Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обвинил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в "некомпетентности". Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Отмечается, что офис Додика требует в ответ на "продолжающиеся ложные обвинения" Кулебы предоставить доказательства о праве собственности Украины на икону. В частности, у главы президиума заявили, что просили посольство Украины предоставить факты и доказательства, подтверждающие принадлежность иконы Украине и ее отчуждение, чего не было сделано.

"Обосновывать обвинения на основе неверно интерпретированных статей в СМИ, а потом публично заявлять о лжи и выдвигать обвинения – это демонстрация любительства и отсутствия базовых знаний в области права, международных отношений и дипломатии", - говорится в заявлении.

Кроме того, в Офисе Додика призвали украинского министра "прекратить играть в Twitter-дипломатию" и действовать "в соответствии с международным правом и конвенциями".

Напомним, ранее Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что государство вернет Украине икону, подаренную им главе российского МИД Сергею Лаврову лишь в случае доказательства ее происхождения. Он требовал от Киева предоставления соответствующих документов, свидетельствующих о поисках пропавшей реликвии до встречи руководства стран.

Новости по теме: Подарок Лаврову: МИД Украины настаивает на возвращении похищенной из Луганска иконы

Впоследствии спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что Украина не воспринимает язык ультиматумов в вопросе возвращения скандальной иконы. По его словам, принадлежность иконы Украине является бесспорным фактом.