Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома, где "жил" Шерлок Холмс, - СМИ

Дарига Назарбаева Фото из открытых источников

Дарига Назарбаева владеет домом на 90%

Здание на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором, согласно произведениям Артура Конан-Дойля, жил сыщик Шерлок Холмс, принадлежащей семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает газета The Times.

По данным издания, дом по адресу Бейкер-стрит, 221b, на 90% находится в собственности дочери президента Дариги Назарбаевой, еще 10% записаны на ее сына Нурали Назарбаева.

В общей сложности семье Назарбаевых принадлежат земля и дома от 215 до 237 с Бейкер-стрит, утверждает The Times. Формально они записаны на компанию Farmont Baker Street Limited, которая приобрела их за 140 миллионов фунтов стерлингов.

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Ранее сообщалось, что внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании, аргументировав это решение тем, что семья оказывает на него давление.