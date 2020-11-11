Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома, где "жил" Шерлок Холмс, - СМИ
Дарига Назарбаева владеет домом на 90%
Здание на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором, согласно произведениям Артура Конан-Дойля, жил сыщик Шерлок Холмс, принадлежащей семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает газета The Times.
По данным издания, дом по адресу Бейкер-стрит, 221b, на 90% находится в собственности дочери президента Дариги Назарбаевой, еще 10% записаны на ее сына Нурали Назарбаева.
В общей сложности семье Назарбаевых принадлежат земля и дома от 215 до 237 с Бейкер-стрит, утверждает The Times. Формально они записаны на компанию Farmont Baker Street Limited, которая приобрела их за 140 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании, аргументировав это решение тем, что семья оказывает на него давление.