До конца 2021 года Австралия не планирует полностью открывать границы
Австралия смогла взять под контроль ситуацию с COVID-19 гораздо лучше, чем другие страны
К концу 2021 года Австралия может не полностью открыть свои международные границы, даже если большинство населения получит прививку против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters.
"Даже если у нас многие люди будут вакцинированы, мы не знаем, будет ли это препятствовать передаче вируса", - заявил глава департамента здравоохранения Брендан Мерфи.
Помимо этого, Австралия рассматривает потенциальные неблагоприятные последствия вакцины Pfizer после того, как Норвегия сообщила о небольшом количестве смертей пожилых людей.
Следует заметить, что в понедельник Австралия, которая взяла под контроль ситуацию с коронавирусом лучше, чем многие другие страны, сообщила о нулевых случаях местного заболевания COVID-19.
В то же время в штате Виктория, которая проводит Открытый чемпионат Австралии, сообщили о четырех положительных случаях у зарубежных путешественников, всех связанных с теннисом, таким образом общее количество увеличилось до девяти.
Как отмечается, именно такие случаи побудили власти отправить три чартерных рейса Australian Open на жесткий карантин, заставив более 70 игроков изолироваться на 14 дней в гостиничном номере.
Напомним, ранее в Израиле по меньшей мере у 13 человек произошел лицевой паралич после того, как они получили вакцину от коронавируса компании Pfizer.