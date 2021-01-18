До конца 2021 года Австралия не планирует полностью открывать границы

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Австралия смогла взять под контроль ситуацию с COVID-19 гораздо лучше, чем другие страны

К концу 2021 года Австралия может не полностью открыть свои международные границы, даже если большинство населения получит прививку против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

"Даже если у нас многие люди будут вакцинированы, мы не знаем, будет ли это препятствовать передаче вируса", - заявил глава департамента здравоохранения Брендан Мерфи.

Помимо этого, Австралия рассматривает потенциальные неблагоприятные последствия вакцины Pfizer после того, как Норвегия сообщила о небольшом количестве смертей пожилых людей.

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Следует заметить, что в понедельник Австралия, которая взяла под контроль ситуацию с коронавирусом лучше, чем многие другие страны, сообщила о нулевых случаях местного заболевания COVID-19.

В то же время в штате Виктория, которая проводит Открытый чемпионат Австралии, сообщили о четырех положительных случаях у зарубежных путешественников, всех связанных с теннисом, таким образом общее количество увеличилось до девяти.

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Как отмечается, именно такие случаи побудили власти отправить три чартерных рейса Australian Open на жесткий карантин, заставив более 70 игроков изолироваться на 14 дней в гостиничном номере.

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Напомним, ранее в Израиле по меньшей мере у 13 человек произошел лицевой паралич после того, как они получили вакцину от коронавируса компании Pfizer.