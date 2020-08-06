Для "разъяснительной беседы": В Беларуси перед выборами задержали руководителя штаба соперницы Лукашенко

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская Фото из открытых источников

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа

В четверг утром, 6 августа, в Беларуси задержали руководителя избирательного штаба соперницы действующего президента Александра Лукашенко, кандидата в президенты Светланы Тихановской для проведения с ней "разъяснительной беседы". Об этом сообщает TYT.by.

Как отмечается, Марию Мороз задержали примерно в 11 утра при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу.

"Где находится Мария, мы не знаем. Надеемся, что ее забрали для опроса, какие к ней могут быть вопросы, даже нет идей. Но в любом случае в эти горячие дни задержать начальника штаба кандидата в президенты - это нонсенс, у нас три дня до голосования", – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

Почти через два часа, в 12:45 Марию Мороз отпустили. По ее словам, таким образом власть проводила разъяснительную беседу.

К слову, президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа 2020 года.

Напомним, недавно кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская призналась, что ей и ее детям звонили с украинского номера и угрожали.