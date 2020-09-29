Для мира в Европе необходимо сотрудничество с Россией, - Макрон

Эмманюэль Макрон DPA

По его словам, Европа не может жить так, словно она отдаленный от России остров

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что сотрудничество с Российской Федерацией необходимо для достижения долгосрочного мира в Европе. Об этом он сказал во время визита в Литву, передает Delfi.

По его мнению, жить так, словно Европа - далеко удаленный от России остров, нельзя.

Также французский лидер выступил за возобновление сотрудничества и доверия, которое не допускает нарастания напряженности.

"Если мы хотим, чтобы мир воцарился на долгое время, нам следует работать с Россией, потому что у нас общая география и прошлое", - подчеркнул Макрон.

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Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вскоре отправится в Россию, чтобы провести дополнительные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он призвал Европу пересмотреть свое стратегическое партнерство с РФ, поскольку, по его словам, политика противодействия России в течение последних лет потерпела неудачу.