Длинные или сбритые волосы, помада и накрашенные ногти: В США изменили требования к стилю женщин-военных

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Также разрешено носить серьги в ушах

В Соединенных Штатах женщинам, которые несут службу в армии, позволили разнообразить свой внешний вид, в частности брить или носить длинные волосы, наносить помаду и лак для ногтей. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, в Пентагоне заявили, что теперь американские военнослужащие не будут обязаны делать пучок, а смогут собирать длинные волосы в косу или хвост.

В прошлом для многих женщин носить пучок было неудобно, особенно если на службе надо использовать шлем. Теперь им можно сочетать прически, но при условии, что волосы не мешают носить шлем.

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Кроме этого, женщинам-военным разрешили при желании полностью сбривать волосы, раньше была обязательной определенная минимальная длина.

Как отмечается, теперь во время исполнения служебных обязанностей женщинам можно носить серьги, использовать помаду и иметь накрашенные ногти, но не экстремальных цветов.

Что касается цвета волос военных, то он тоже должен выглядеть естественно, краситься к примеру в розовый или зеленый цвет запрещено.

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Напомним, ранее Сенат США одобрил кандидата на пост министра обороны генерала Ллойда Остина, это означает, что Пентагон впервые возглавит афроамериканец.