live
Новости » Мир Читати новину українською

Директор Всемирной продовольственной программы ООН заразился коронавирусом

фото - flickr.com

Дэвид Бизли почувствовал себя плохо после возвращения в Соединенные Штаты из Канады

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заразился коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в заявлении Бизли.

По его словам, он почувствовал себя плохо после возвращения в Соединенные Штаты из Канады.

"Я получил подтверждение, что тесты показали у меня наличие COVID-19. Я почувствовал себя плохо на прошлых выходных по возвращению домой в США после официального визита в Канаду и сразу решил отправиться на самоизоляцию, это было около пяти дней назад. Пока что мои симптомы были относительно легкими, и я нахожусь в хорошем настроении. Мне повезло быть рядом с семьей, у меня есть доступ к замечательной медицинской помощи", - заявил Бизли.

Он сообщил, что сейчас с помощниками устанавливает тех, кто мог находиться в тесном контакте с ним до обнаружения болезни.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у князя Монако.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Закрытые границы. Новые назначения. На пороге экономического кризиса | 19.03.20
Дмитрий Раимов | Возвращение украинцев. Работа МЗ | Ток-шоу
Изоляция Шахова. Возвращение украинцев из Польши и других стран | Ток-шоу
Чрезвычайная ситуация в Украине. Эвакуация украинцев из Польши | Ток-шоу
Новые инфицирования в Украине. Депутаты на проверку. Изоляция | Ток-шоу
Дмитрий Спивак И HARD из Влащенко І 18.03.2020