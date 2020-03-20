Директор Всемирной продовольственной программы ООН заразился коронавирусом

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Дэвид Бизли почувствовал себя плохо после возвращения в Соединенные Штаты из Канады

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заразился коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в заявлении Бизли.

По его словам, он почувствовал себя плохо после возвращения в Соединенные Штаты из Канады.

"Я получил подтверждение, что тесты показали у меня наличие COVID-19. Я почувствовал себя плохо на прошлых выходных по возвращению домой в США после официального визита в Канаду и сразу решил отправиться на самоизоляцию, это было около пяти дней назад. Пока что мои симптомы были относительно легкими, и я нахожусь в хорошем настроении. Мне повезло быть рядом с семьей, у меня есть доступ к замечательной медицинской помощи", - заявил Бизли.

Он сообщил, что сейчас с помощниками устанавливает тех, кто мог находиться в тесном контакте с ним до обнаружения болезни.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у князя Монако.