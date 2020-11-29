Детское Евровидение-2020 выиграла представительница Франции, украинец – седьмой

Валентина Тронель Twitter / Junior Eurovision

Участница от Франции Валентина получила 200 баллов

В Варшаве дистанционно состоялся детский песенный конкурс "Евровидение-2020", победу на котором одержала представительница Франции Валентина. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что юная исполнительница была выбрана FranceTV для представления Франции на детском конкурсе с песней J'imagine. По результатам оценок национальных жюри и зрительского голосования, она набрала 200 баллов.

Видео выступления победительницы детского Евровидения-2020:

В то же время 14-летний украинец Александр Балабанов выступил на конкурсе под номером 11 с песней "Открывай" и занял 7-е место со 106 баллами.

Видео выступления представителя Украины на Детском Евровидении-2020:

Напомним, 23 ноября началась онлайн-церемония открытия Детского Евровидения-2020. Конкурс, который формально проходил в Польше, состоялся дистанционно в связи с пандемией. В конкурсе приняли участие представители Польши, Беларуси, Франции, Грузии, Испании, Нидерландов, Казахстана, Мальты, Германии, России и Сербии.