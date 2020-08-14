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Депутату Европарламента отказали во въезде в Беларусь

Роберт Бедронь Фото из открытых источников

Бедронь хотел попасть в Беларусь со своим коллегой, чтобы оценить послевыборную ситуацию

Белорусские пограничники не позволили депутату Европарламента Роберту Бедроню въехать на территорию страны. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Органы, которые приняли решение об отказе во въезде, не обязаны информировать о причинах таких решений", – сказал представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский. 

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Как отмечается, Бедронь, глава Делегации Европейского парламента по вопросам отношений с Беларусью, вместе с Пятрасом Ауштрявичюсом, докладчиком Европейского парламента по Беларуси, планировали посетить страну 14-16 августа.

Они имели целью оценить послевыборную ситуацию, а также хотели встретиться с задержанными, чиновниками, общественными организациями.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что в пятницу Европейский Союз введет новые санкции против белорусских чиновников, ответственных за борьбу с протестующими в стране. 

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