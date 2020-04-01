Дело МН17: В Нидерландах уволился главный прокурор, который возглавлял следствие
Теперь он будет руководителем полиции Роттердама
Главный прокурор Нидерландов в деле о катастрофе MH17 на Донбассе Фред Вестербеке заявил о своем увольнении.
Об этом сообщает Nu.Nl.
С 1 апреля он официально перестанет считаться сотрудником прокуратуры, а впоследствии возглавит полицию Роттердама.
Известно, что он получил награду от Министерства юстиции и безопасности за успехи в расследовании катастрофы MH17.
Причем эту инициативу реализовали семьи погибших.
Следует отметить, что Вестербеке возглавлял Совместную следственную группу (JIT), которая занималась криминальным расследованием авиакатастрофы малазийского самолета на Донбассе.
Ранее сообщалось, что 25 марта в Нидерландах началось третье судебное заседание по делу о катастрофе МН17.
Впоследствии стало известно, что оно длилось менее часа, а рассмотрели лишь ходатайства и запросы.