Дело МН17: В Нидерландах уволился главный прокурор, который возглавлял следствие

Экс-главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке Фото из открытых источников

Теперь он будет руководителем полиции Роттердама

Главный прокурор Нидерландов в деле о катастрофе MH17 на Донбассе Фред Вестербеке заявил о своем увольнении.

Об этом сообщает Nu.Nl.

С 1 апреля он официально перестанет считаться сотрудником прокуратуры, а впоследствии возглавит полицию Роттердама.

Известно, что он получил награду от Министерства юстиции и безопасности за успехи в расследовании катастрофы MH17.

Причем эту инициативу реализовали семьи погибших.

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Следует отметить, что Вестербеке возглавлял Совместную следственную группу (JIT), которая занималась криминальным расследованием авиакатастрофы малазийского самолета на Донбассе.

Ранее сообщалось, что 25 марта в Нидерландах началось третье судебное заседание по делу о катастрофе МН17.

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Впоследствии стало известно, что оно длилось менее часа, а рассмотрели лишь ходатайства и запросы.