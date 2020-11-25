Дело MH17: Суд отказал адвокатам в расследовании альтернативных сценариев катастрофы

Один из судей заявил, что адвокаты обвиняемых затянули с запросами

Суд по делу сбития малазийского самолета рейса MH17 отклонил просьбу адвокатов обвиняемых о предоставлении им дополнительного времени для расследования альтернативных сценариев причин катастрофы. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в суде заявили о получении многих запросов от стороны защиты на проведение дополнительных расследований. Кроме того, судья Гендрик Штейнхуйс считает, что с некоторыми запросами адвокаты затянули, и их можно было подать раньше.

"У защиты нет неограниченных прав на то, чтобы просить о дополнительных расследованиях. Суд должен добиться того, чтобы рассмотрение дела проводилось без затягивания времени", – сказал Штейнхаус.

Также он добавил, что сторона защиты не предоставила четкого альтернативного сценария расследования, тогда как информация о несколько других возможных объяснений уже является частью материалов дела.

Известно, что суд заявил о желании заслушать подозреваемого в деле Олега Пулатова и заявил, что не будет присылать ему письменных вопросов, как того требовали его адвокаты. По словам Штейнхауса, суд также хотел бы услышать других подозреваемых – россиян Сергея Дубинского и Игоря Гіркіна, а также украинца Леонида Харченко, которые никогда не сотрудничали с судом.

Напомним, недавно во время очередного заседания суда в Нидерландах по делу сбития малайзийского самолета рейса МН17 над Донбассом, произошла драка между потерпевшей и адвокатом подозреваемого Олега Пулатова. Инцидент произошел в туалете во время перерыва.