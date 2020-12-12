Даже коты и собаки: Испанские ученые выяснили, какие животные могут заразиться коронавирусом

Хорек Wikimedia

Наибольший риск заражения имеют хорьки

Наибольшую вероятность заразиться коронавирусной болезнью COVID-19 хорьки имеют, но такая вероятность существует и для кошек, собак и циветов. Об этом сообщает PLOS Computational Biology со ссылкой на Центр геномной регуляции в Барселоне.

Отмечается, что всего было исследовано десять видов живых существ, среди которых половина – люди, кошки, хорьки, циветти и собаки заразились коронавирусом. В то же время утки, крысы, мыши, свиньи и куры, имеют меньшую уязвимость к вирусу или совсем не чувствительны к ним.

Во время исследования ученые использовали метод компьютерного моделирования и установили, что основной точкой попадания COVID-19 на поверхность клетки есть рецептор ACE2. А поскольку некоторые виды животных имеют низкую энергию всасывания, для них болезнь не представляет опасности.

Что касается применения этих знаний на практике, то исследователи заявили о возможности избежания потенциального продолжение пандемии COVID-19. Благодаря полученной информации о том, как протекает коронавирус у разных животных, можно уменьшить их контакты с человеком и с другими животными. "Знание того, какие животные восприимчивы к COVID-19, помогает нам предотвратить вспышку инфекции в более поздний период", – высказался один из исследователей Луис Серрано.

Напомним, недавно ученые Уханьского института вирусологии пришли к выводу, что летучие мыши на юге и юго-западе Китая могут быть носителями других типов коронавирусов, способных передаваться человеку. Также исследователи раскрыли новые предположения о появлении COVID-19 у человека.