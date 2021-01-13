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Датчик электрокара Tesla заметил "призрака" на кладбище. Видео

Призрак

 Иллюстративное фото

Пользователи сети в шутку предположили, что видеть призраков автомобилю позволяет новая встроенная функция от Маска

В США электрический автомобиль Tesla с активированной функцией автопилота зафиксировал человека, который передвигается по кладбищу, однако невооруженный глазом никого видно не было. Соответствующее видео опубликовал один из пользователей Twitter

Так, на записи видно, как на мониторе электроавтомобиля появляется силуэт человека, который передвигается по территории кладбища. После этого водитель машины переводит камеру на кладбище, на котором никого нет. 

Через несколько секунд "призрак" переместился в противоположную сторону, а затем исчез с экрана компьютера. 

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В комментариях к сообщению пользователи сети в шутку предположили, что видеть призраков автомобилю позволяет новая встроенная функция от основателя компании Илона Маска. 

Напомним, ранее над китайским городком Цзинань появился загадочный "город-призрак". По словам свидетелей инцидента, в небесном пространстве Поднебесной сформировалось темное облако, в котором можно было разглядеть полупрозрачные многоэтажные сооружения.

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