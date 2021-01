Датчик электрокара Tesla заметил "призрака" на кладбище. Видео

Пользователи сети в шутку предположили, что видеть призраков автомобилю позволяет новая встроенная функция от Маска

В США электрический автомобиль Tesla с активированной функцией автопилота зафиксировал человека, который передвигается по кладбищу, однако невооруженный глазом никого видно не было. Соответствующее видео опубликовал один из пользователей Twitter.

Так, на записи видно, как на мониторе электроавтомобиля появляется силуэт человека, который передвигается по территории кладбища. После этого водитель машины переводит камеру на кладбище, на котором никого нет.

Через несколько секунд "призрак" переместился в противоположную сторону, а затем исчез с экрана компьютера.

В комментариях к сообщению пользователи сети в шутку предположили, что видеть призраков автомобилю позволяет новая встроенная функция от основателя компании Илона Маска.

Tesla collision avoidance system detecting an invisible human/entity at the cemetery. Excuse me but wtf @elonmusk ? pic.twitter.com/VcANAzH1uh