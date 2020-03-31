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Дания заявила о замедлении темпов распространения коронавируса

Дания Фото из открытых источников

При стабильной ситуации местное правительство начнет постепенно снимать коронавирусные ограничения после Пасхи

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна может начать "постепенное, спокойное и контролируемое снятие коронавирусных ограничений после Пасхи, если цифры будут стабильными в течение следующих двух недель. Об этом сообщает The Local

"Если мы, датчане, на протяжении следующих двух недель, и на Пасху, продолжим придерживаться дистанции, если цифры останутся стабильными, правительство начнет постепенное, спокойное и контролируемое снятие ограничений для общества после Пасхи", - сказала министр. 

Впрочем, по ее словам, если люди "расслабятся" слишком рано, существует риск возобновления роста инфекций, что взамен потребует перехода к более жесткой политике.

Сообщается, специалисты начали видеть доказательства того, что решение о закрытии школ, детских садов, ресторанов, баров и культурных центров и других мест скопления людей по всей стране привело к замедлению распространения коронавирус. 

"За прошедшую неделю количество госпитализаций росла медленнее, чем неделей ранее, и без взрывного роста, который мы видели в других странах", - сказала она.

По мнению Фредериксен, сначала вероятно откроются школы и офисы. А границы будут частично закрытыми значительно дольше. Правительство будет контролировать, чтобы люди придерживались дистанции, когда ограничения будут ослаблены. 

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по состоянию на 13:00 в Киеве зарегистрировано 107 случаев заболевания коронавирусом.

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