live
Новости » Мир Читати новину українською

Дания вводит полный локдаун на Рождество и Новый год

Фото из открытых источников

Власти страны ожидают, что ближайшие месяцы будут самыми тяжелыми

Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что на Рождество и Новый год в стране будут введены жесткие ограничения, чтобы остановить распространение эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает "Радио Свобода". 

По словам премьера, система здравоохранения Дании находится под сильным давлением и действовать нужно немедленно.

Как отмечается, с 17 декабря закроются торговые центры, а с 25 декабря до 3 января не будут работать все магазины, кроме супермаркетов и продуктовых, но открытыми останутся аптеки.

Новости по теме: В Литве ввели полный локдаун

Также со следующего понедельника, 21 декабря, учеников, которые пока еще продолжают обучение, отправят домой.

Кроме этого, Фредериксен подчеркнула, что, по ожиданиям властей, ближайшие месяцы будут самыми тяжелыми за время пандемии.

Новости по теме: Украина вошла в четверку стран с самыми длинными локдаунами из-за COVID-19

Напомним, с 16 декабря в Германии уже второй раз за год начали действовать жесткие карантинные ограничения, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции в стране. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

ОПЗЖ: Назначение соратников Порошенко на руководство областей – политическое поражение Зеленского Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА: Что о нем известно Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА Зеленский уволил главу Николаевской ОГА
Loading...

программы канала ZIK

Столкновения на митинге предпринимателей. Бюджет-2021. Выборы в США. Дела Майдана | Ток-шоу
Бюджет принят! Столкновения на Майдане. COVID-19 в мире. Трагическое селфи | Детали дня | 15.12.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Митинги ФЛП. Столкновения с правоохранителями. Бюджет-2021 | Ток-шоу
Митинг ФЛП. Принятие бюджета-2021. Особый статус Донбасса | Заседания ВРУ | 15.12.20
Протесты предпринимателей под Радой. Голосование за бюджет-2021 | Ток-шоу