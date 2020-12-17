Дания вводит полный локдаун на Рождество и Новый год

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Власти страны ожидают, что ближайшие месяцы будут самыми тяжелыми

Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что на Рождество и Новый год в стране будут введены жесткие ограничения, чтобы остановить распространение эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам премьера, система здравоохранения Дании находится под сильным давлением и действовать нужно немедленно.

Как отмечается, с 17 декабря закроются торговые центры, а с 25 декабря до 3 января не будут работать все магазины, кроме супермаркетов и продуктовых, но открытыми останутся аптеки.

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Также со следующего понедельника, 21 декабря, учеников, которые пока еще продолжают обучение, отправят домой.

Кроме этого, Фредериксен подчеркнула, что, по ожиданиям властей, ближайшие месяцы будут самыми тяжелыми за время пандемии.

Напомним, с 16 декабря в Германии уже второй раз за год начали действовать жесткие карантинные ограничения, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции в стране.