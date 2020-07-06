Дания разрешила использовать новые суда для прокладки "Северного Потока-2"

Решение приняли после запроса компании, учредителем которой является Газпром

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Датское энергетическое агентство разрешило компании "Nord Stream 2 AG" использовать якорные судна для строительства газопровода из России В Германию. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что новое решение является изменением условий разрешения на проведение работ. Сначала Дания позволяла использовать трубоукладчики лишь с динамическим позиционированием. Теперь, после оценки влияния судов с якорным позиционированием на окружающую среду, Дания одобрила использование этих судов для прокладки труб.

В Датском энергетическом агентстве заявили, что часть трубопровода, которая пройдет по экономической зоне Дании, находится за пределами района, где не рекомендуются якорные стоянки из-за опасности попадания в море ядовитых веществ.

Важно, что Дания является последней страной на пути в Германию, в зоне которой будет проложены трубы "Северного Потока-2". В датских водах планируется проложить 147 км газопровода.

Напомним, американский конгресс включил в проект оборонного бюджета США санкции против строительства "Северного Потока-2". По словам члена Палаты представителей США Стива Вомака, Россия хочет использовать газопровод как "инструмент принуждения".

В Германии, в свою очередь, сообщили о необходимости "противостоять агрессивным выпадам США". Там считают, что американские санкции – это "покушение на принцип правовой определенности и защиту инвестиций в Европе".