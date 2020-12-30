Дания продлила локдаун до середины января

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Согласно статистике, в Дании насчитывается 158 447 случаев коронавируса

Правительство Дании решило продлить локдаун до 17 января. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, передает DW.

По словам Фредериксен, сейчас ситуация с уровнем заражений серьезнее, чем весной.

Согласно статистике, в Дании насчитывается 158 447 случаев коронавируса, из которых 1 226 - умерли, 118 727 - выздоровели.

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Напомним, в середине декабря власти Дании объявили, что на Рождество и Новый год в стране будут введены жесткие ограничения, чтобы остановить распространение эпидемии коронавируса COVID-19.

Как отмечается, с 17 декабря закрылись торговые центры, а с 25 декабря до 3 января не будут работать все магазины, кроме супермаркетов и продуктовых, но открытыми останутся аптеки.