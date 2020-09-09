"COVID-19 убил только тех, кто и так был обузой": В Молдове возмущены заявлением главного эпидемиолога страны

Николае Фуртуне Фото из открытых источников

Сейчас чиновник уже подал в отставку

В Молдове разгорелся скандал вокруг заявления главного эпидемиолога страны, директора Национального агентства по общественному здравоохранению Николае Фуртуне о том, что коронавирус "унес жизни тех, кто и так был обузой для окружающих". Об этом чиновник сказал в эфире TVR Moldova.

По словам Фуртуне, 99% зарегистрированных смертей - это люди, у которых было хотя бы одно сопутствующее заболевание, а более 70% смертей - люди, у которых было не менее двух сопутствующих заболеваний.

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Также он рассказал, что треть смертей в Республике Молдова, вызванных коронавирусом, нацелена на людей, страдающих ожирением разной степени.

"Не хочу, чтобы меня осуждали или показаться циничным, но во всем мире COVID-19 забрал жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих. Это были люди, которые боролись с последними стадиями рака, тяжелым диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями. Так произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, в Молдове", - сказал Фуртуне.

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Как отмечается, уже на следующее утро Демпартия, экс-министр здравоохранения Алла Немеренко и оппозиционные партии выступили с требованием отставки Фуртуне. Сам чиновник пытался уладить ситуацию и заявил, что его неправильно поняли, потому что он имел в виду, что эти больные — "обуза с медицинской точки зрения, а не с социальной". Впоследствии об отставке уже заговорил и президент Игорь Додон.

По информации Newsmaker, накануне Николае Фуртуне объявил о своей отставке во время заседания, которое созвал премьер-министр Ион Кику.

Напомним, ранее стало известно, что вице-премьер-министр Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник заболела коронавирусом, также COVID-19 обнаружили у советника премьер-министра Молдовы, гендиректора агентства межэтнических отношений Николая Радица.