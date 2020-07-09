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COVID-19 может повредить мозг и привести к неврологическим осложнениям, - ученые

Фото из открытых источников

Ученые описали 43 пациентов с коронавирусом, подвергшихся временной дисфункции мозга, инсультов и поражения нервов

Британские ученые предупреждают, что коронавирусная инфекция может привести к волне повреждений мозга и неврологических осложнений, в частности воспаления, психозам и делирию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Университетского колледжа Лондона.

Согласно сообщению, ученые описали 43 пациентов с коронавирусом COVID-19, которые из-за заражения подверглись временной дисфункции мозга, инсультов, поражения нервов и тому подобное.

"Нам еще предстоит выяснить, вызовет ли пандемия эпидемию большого масштаба, возможно, подобной вспышки летаргического энцефалита в 1920-1930 годах после пандемии 1918 года", - отметил ученый Майкл Занди, который руководил исследованием.

Ученые утверждают, что у 9 пациентов с коронавирусом, которые перенесли воспаление мозга, диагностировали редкое состояние — острый диссеминированный энцефаломиелит — который может появиться из-за вирусных инфекций и чаще диагностируется у детей.

"В больницы Лондона сначала за месяц фиксировали хотя бы одного пациента с таким состоянием, но впоследствии таких пациентов начали выявлять еженедельно. Это показывает на значительное увеличение", - заявила команда исследователей.

Также ученые говорят, что COVID-19 существует лишь несколько месяцев, поэтому долгосрочные последствия трудно просчитать. В то же время врачам уже сейчас нужно знать о возможных неврологических последствиях.

"Сейчас нужно собирать глобальные данные о возможных последствиях коронавирусного заболевания, чтобы понять, насколько распространены неврологические осложнения", - резюмировали британские ученые.

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Напомним, в мире по состоянию на утро 9 июля зафиксировали 12 170 742 случаи COVID-19, из них 7 070 188 человек выздоровел, 552 114 - умерло.

К слову, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждены 51 224 случаи коронавирус. За последние сутки зафиксировано 810 новых случаев, 665 пациентов выздоровел, а 21 человек скончался.

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