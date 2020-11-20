ЦИК Молдавии объявил о победе Майи Санду на выборах президента

Майя Санду

Во втором туре Санду победила с результатом 57,72%

Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила лидера партии "Действие и солидарность" Майю Санду победителем выборов президента. Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на заседание ЦИК.

Отмечается, что теперь решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд страны для признания или непризнания окончательных итогов выборов. "Избранным президентом Молдовы объявляется кандидат на выборах Майя Санду, выдвинутая партией "Действие и солидарность", которая набрала 943 006 голосов, что составляет 57,72% голосов избирателей, принявших участие в выборах", – сказал глава ЦИК Дорин Чимиль.

При этом за самовыдвиженца Игоря Додона проголосовали 690 615 избирателей, что составляет 42,28% голосов избирателей.

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Напомним, 1 ноября в Молодове состоялся первый тур президентских выборов. Участие в них приняли более 1,2 млн человек, общая явка составила 42,76%. Майя Санду в первом туре выборов президента набрала 36,16% голосов, а Игорь Додон - 32,61%.

Впоследствии второй тур выборов президента Молдовы назначили на 15 ноября. Тогда стало известно, что за президентское кресло будут соревноваться Майя Санду и Игорь Додон.