Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 42

Последствия землетрясения в Индонезии Firdaus / AFP

Более двухсот человек получили серьезные травмы

Количество людей, погибших в результате мощного землетрясения в Индонезии достигло 42, сотни человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает CNA.

По словам спасателей, около шестисот человек пострадали в результате стихийного бедствия, более двухсот из них имеют серьезные травмы. Также большое количество людей оказалось под завалами.

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Напомним, в ночь на 15 января в Индонезии на острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека. Информации о пострадавших украинцах пока нет.