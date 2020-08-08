Число жертв авиакатастрофы в Индии возросло почти до двух десятков

Авиакатастрофа в Индии фото из открытых источников

Также по меньшей мере 30 человек получили серьезные травмы

В Индии в результате авиакатастрофы самолета компании Air India погибли по меньшей мере 18 человек, еще примерно десятки пострадавших госпитализировали с травмами. Об этом сообщает The Indian Express.

Как отмечается, самолет потерпел крушение в южно-индийском штате Керала после того, как съехал с взлетно-посадочной полосы во время посадки в международном аэропорту в городе Козикод.

По состоянию на утро 8 августа число погибших в авиакатастрофе достигло по меньшей мере 18 человек, среди которых - оба пилота. Кроме этого, по меньшей мере 30 человек получили серьезные травмы.

По предварительной информации, всего на борту самолета находились 190 человек: 174 пассажира, 10 детей, 2 пилота и 4 члена экипажа.

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Напомним, авиакатастрофа в Индии случилась накануне вечером. Самолет, следовавший из Дубая, распался на две части во время посадки, после чего по меньшей мере 30 пассажиров доставили в медучреждения.