Число задержанных на белорусских протестах превысило 6,7 тыс. человек, - МВД

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В результате столкновений граждан и милиции 9-13 августа пострадали 103 правоохранители

За минувшие сутки, 12 августа, во время акций протеста в Беларуси правоохранители задержали около 700 человек, таким образом общее число задержанных превысило 6,7 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси в Telegram.

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях (в Беларуси - ред.) с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновений граждан и милиции 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 были госпитализированы.

В пресс-службе также рассказали, что накануне в Минске и в Барановичах вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ. Кроме того в Минске сотрудники ОМОН задержали двух молодых людей 18 и 19 лет, которые изготавливали "коктейли Молотова".

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Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа после проведения президентских выборов. В тот же вечер экзитпол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердила ЦИК.

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.

В среду, 12 августа, МВД Беларуси признало, что силовики стреляли на поражение по демонстрантам.