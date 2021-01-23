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Число задержанных на акциях протеста в России превысило две тысячи

Протесты в России Reuters

Российские силовики бьют протестующих ногами и дубинками

В России во время акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали более двух тысяч человек. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" в Twitter.

Отмечается, что по состоянию на 21:30 по московскому времени (20:30 по Киеву) задержан 2501 человек.  По данным проекта, 23 января задержания протестующих проводились больше, чем в 100 российских городах, и они еще продолжаются.

При этом самые массовые и жесткие задержания происходят в Москве возле СИЗО "Матросская Тишина", где находится Алексей Навальный. Как сообщает "Медиазона", там силовики бьют митингующих ногами и дубинками.

 

Напомним, сегодня, 23 января, в России начались акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. Первые протесты стартовали в Хабаровске примерно в 13:00 по местному времени (5 часов утра по Киеву).

При этом на Пушкинской площади в Москве, где был запланирован протестный митинг, коммунальщики начали перекладывать плитку. Тогда же на подъезде к российской столице была замечена колонна бронетехники.

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Впоследствии стало известно, что в Москве задержали Юлию Навальную. Жена оппозиционера Алексея Навального опубликовала фотографию и рассказала, что находится в автомобиле для перевозки подозреваемых и обвиняемых. Позже российские силовики ее отпустили.

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