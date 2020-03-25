Число заболевших коронавирусом в РФ достигло 658 человек

Фото из открытых источников

Выздоровело 29 человек, 122 тыс. - находятся под наблюдением врачей

За сутки в Российской Федерации выявили 163 новых случая заражения COVID-19, тем самым число больных выросло до 658 человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости.

Так, 120 случаев инфекции выявлено в Москве, по шесть — в Московской области и Крыму, по четыре — в Псковской области и Краснодарском крае, по три — в Якутии и Оренбургской области, по два — в Тульской области, Коми, Кабардино-Балкарии и Пермском крае; еще по одному заболевшему зафиксировано в Брянской, Архангельской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской и Челябинской областях, а также в Башкирии и Ставропольском крае.

По состоянию на 25 марта выздоровело 29 человек, 122 тыс. - находятся под наблюдением врачей.

Новости по теме: Евросоюз призывает РФ разблокировать доступ ОБСЕ на оккупированный Донбасс

Напомним, Министерство иностранных дел Украины считает, что Российская Федерация манипулирует пандемией коронавируса COVID-19 для того, чтобы снять с себя санкции.