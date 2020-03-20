Число заболевших коронавирусом в РФ достигло 253 человек
За минувшие сутки выздоровели 7 человек — 4 в Москве и 3 в Липецкой области
За сутки в Российской Федерации выявили 54 новых случая заражения COVID-19, тем самым число заболевших выросло до 253 человек. Об этом пишет Коммерсант.
Сообщается, что все инфицированные посещали неблагополучные по коронавирусу страны в последние 14 дней.
При этом отмечается, что за минувшие сутки выздоровели 7 человек — 4 в Москве и 3 в Липецкой области.
Новости по теме: В РФ введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Напомним, ранее в инфекционной больнице в Москве умерла пациентка с коронавирусом.