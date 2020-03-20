live
Новости » Мир Читати новину українською

Число заболевших коронавирусом в РФ достигло 253 человек

Фото из открытых источников

За минувшие сутки выздоровели 7 человек — 4 в Москве и 3 в Липецкой области

За сутки в Российской Федерации выявили 54 новых случая заражения COVID-19, тем самым число заболевших выросло до 253 человек. Об этом пишет Коммерсант.

Сообщается, что все инфицированные посещали неблагополучные по коронавирусу страны в последние 14 дней.

При этом отмечается, что за минувшие сутки выздоровели 7 человек — 4 в Москве и 3 в Липецкой области.

Новости по теме: В РФ введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Напомним, ранее в инфекционной больнице в Москве умерла пациентка с коронавирусом.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Закрытые границы. Новые назначения. На пороге экономического кризиса | 19.03.20
Дмитрий Раимов | Возвращение украинцев. Работа МЗ | Ток-шоу
Изоляция Шахова. Возвращение украинцев из Польши и других стран | Ток-шоу
Чрезвычайная ситуация в Украине. Эвакуация украинцев из Польши | Ток-шоу
Новые инфицирования в Украине. Депутаты на проверку. Изоляция | Ток-шоу
Дмитрий Спивак И HARD из Влащенко І 18.03.2020