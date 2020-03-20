Число заболевших коронавирусом в РФ достигло 253 человек

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За минувшие сутки выздоровели 7 человек — 4 в Москве и 3 в Липецкой области

За сутки в Российской Федерации выявили 54 новых случая заражения COVID-19, тем самым число заболевших выросло до 253 человек. Об этом пишет Коммерсант.

Сообщается, что все инфицированные посещали неблагополучные по коронавирусу страны в последние 14 дней.

При этом отмечается, что за минувшие сутки выздоровели 7 человек — 4 в Москве и 3 в Липецкой области.

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Напомним, ранее в инфекционной больнице в Москве умерла пациентка с коронавирусом.