Число смертей в мире в результате COVID-19 превысило 1 миллион

Лидером по количеству зафиксированных случаев коронавируса остаются США

В Украине уменьшилась смертность от коронавируса Фото из открытых источников

Количество летальных исходов в мире вследствие осложнений коронавирусной болезни COVID-19 превысило 1 миллион. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Отмечается, что по состоянию на 20:00 27 сентября по киевскому времени от коронавирус умерли 1 млн 367 человек. Всего в мире зафиксировано 33 185 588 случаев COVID-19. При этом 24 508 158 человек смогли преодолеть болезнь.

Сейчас наибольшее количество зафиксированных больных COVID-19 в США (7 296 493). В результате осложнений там умерли 209 242 человека. На втором месте по заболеваемости Индия – 6 041 638 больных (94 971 человек умер).

На третьем месте Бразилия с 4 719 099 больными (141 503 смертей от COVID-19), на четвертом РФ - 1 151 438 больных (20 324 смерти). Замыкает пятерку стран Колумбия – там зарегистрировали 806 038 случаев коронавируса, а 25 296 человек умерли.

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Напомним, по состоянию на утро 27 сентября в Украине лабораторно подтверждено 198 634 случая коронавирусной болезни. Всего с начала пандемии в Украине 3 959 летальных случаев вследствие COVID-19, а 87 882 людей преодолели недуг.