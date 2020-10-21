Число случаев COVID-19 в Испании превысило миллион

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В настоящее время в стране умерли 34 366 больных, из них 156 за последние сутки

Испания стала первой страной-членом ЕС, в которой количество случаев заболевания COVID-19 превысило 1 миллион. Об этом сообщает Medical Express со ссылкой на официальную статистику.

Согласно этим данным, только за последние сутки в Испании зафиксировано 16 973 новых случая коронавируса. Общее их количество теперь составляет 1 005 295 – именно столько случаев заражения зарегистрировано в стране с 31 января, когда был подтвержден первый диагноз COVID-19.

Таким образом, Испания с 47-миллионным населением стала 6-й страной мира, которая пересекла отметку в 1 миллион подтвержденных случаев коронавируса, – после США, Индии, Бразилии, РФ и Аргентины.

В настоящее время в стране умерли 34 366 больных, из них 156 за последние сутки.

Сейчас в Испании фиксируется ухудшение эпидемиологической ситуации – наблюдается "вторая волна" пандемии, что, впрочем, является менее смертоносной, чем весенняя, когда Испания была наиболее пострадавшей от COVID-19 страной Европы.

В этой ситуации правая оппозиционная партия Vox инициировала голосование в парламенте по вотуму недоверия премьер-министру Педро Санчесу. Оно состоится уже в четверг.

Ранее сообщалось, что правительство Испании рассматривает введение комендантского часа в отдельных регионах из-за роста заболеваемости коронавирусом.