Число пострадавших от взрыва в Мадриде возросло до 11 человек

Взрыв в Мадриде Фото из открытых источников

Спасатели эвакуировали жителей нескольких домов в районе взрыва

В результате взрыва в Мадриде пострадало 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Мадрида.

По информации органа, три человека погибли.

"Подтверждаются трое погибших и 11 раненых, которым была оказана помощь SAMUR (скорой помощью - ред.). Один из них в тяжелом состоянии, ранения десяти легкие. Трое доставлены в больницы", - говорится в сообщении.

В то же время спасатели эвакуировали жителей нескольких домов в районе взрыва.

В Нацполиции рассказали, что кинологи начнут проверять здания, когда это станет безопасно. Они займутся поиском людей, которые, возможно, находятся под завалами.

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Напомним, сегодня, 20 января, в самом центре Мадрида произошел масштабный взрыв. Испанские СМИ сообщают, что причиной мог стать взрыв газа.

Сейчас правоохранители перекрыли территорию вокруг места взрыва.