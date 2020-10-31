Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 25

Также в результате стихийного бедствия пострадали 804 человека

В Турции количество жертв землетрясения, который произошел 30 октября, возросло до 25 человек, а еще 804 человека пострадали. Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что эпицентр толчков был зафиксирован в Эгейском море. В результате, 743 человека пострадало в городе Измир, который подвергся наибольшим разрушениям, и в соседних провинциях, еще пятеро – в Манисе, двое – в Баликесире, а также 54 – в Айдыне.

При этом министр здравоохранения Турции Фахренттин Коджа заявил, что 435 человек сейчас получают медицинскую помощь. Из них 25 - в палатах интенсивной терапии, еще пятеро легли на операции. В то же время 364 человека выписали из больниц.

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Напомним, вчера, 30 октября, в турецком Измире произошло мощное землетрясение, в результате чего в городе были разрушены десятки зданий. В эпицентре землетрясения магнитуда толчков достигала 6,6 по шкале Рихтера.

Тогда сообщалось, что из-за землетрясения в Измире погибли минимум 4 человека около 120 человек пострадали. Всего в городе повреждено около 20 домов.