live
Новости » Мир Читати новину українською

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 25

Также в результате стихийного бедствия пострадали 804 человека

В Турции количество жертв землетрясения, который произошел 30 октября, возросло до 25 человек, а еще 804 человека пострадали. Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что эпицентр толчков был зафиксирован в Эгейском море. В результате, 743 человека пострадало в городе Измир, который подвергся наибольшим разрушениям, и в соседних провинциях, еще пятеро – в Манисе, двое – в Баликесире, а также 54 – в Айдыне.

При этом министр здравоохранения Турции Фахренттин Коджа заявил, что 435 человек сейчас получают медицинскую помощь. Из них 25 - в палатах интенсивной терапии, еще пятеро легли на операции. В то же время 364 человека выписали из больниц.

Новости по теме: В Румынии произошло несколько землетрясений, одно из которых почувствовали в Черновцах

Напомним, вчера, 30 октября, в турецком Измире произошло мощное землетрясение, в результате чего в городе были разрушены десятки зданий. В эпицентре землетрясения магнитуда толчков достигала 6,6 по шкале Рихтера. 

Тогда сообщалось, что из-за землетрясения в Измире погибли минимум 4 человека около 120 человек пострадали. Всего в городе повреждено около 20 домов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Харьковской области из-за взрыва снаряда тяжело травмировался ребенок Смертельный теракт во Франции, новый вид коронавируса и экстренное заседание СНБО: Главное за 29 октября Число жертв взрыва на газораспределительной станции под Харьковом возросло до трех Скандальное решение КСУ, продление режима чрезвычайной ситуации и смертельный взрыв под Харьковом: Главное за 28 октября
Loading...

программы канала ZIK

Михаил Добкин | Ток-шоу
Местные выборы. Опрос президента. Для чего переписывают историю? |
Трамп VS Байден: кто победит на выборах в США? |
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Судьба Донбасса. Причины падения Ан-26. Новый глава таможни | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу