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Число погибших в результате атаки смертников в Багдаде возросло до 28 человек

Фото с места события AFP

Оно может еще увеличиться, потому что некоторые из 73 раненных в следствии серии взрывов находятся в критическом состоянии

Число погибших в результате атаки смертников в иракской столице Багдаде возросло почти до трех десятков человек, сообщает Аlarabiya.

Так, на данный момент известно о 28 погибших, но их число может увеличится, потому что некоторые из 73 раненных находятся в критическом состоянии.

Напомним, сегодня утром в столице Ирака Багдаде террористы-смертники устроили двойной взрыв  на площади Таяран в центре  города. Предварительно сообщалось о 17 погибших и 25 раненых.

К слову, накануне также стало известно о мощном взрыве в столице Испании. Сперва сообщалось о не менее двоих погибших.

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