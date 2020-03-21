Чиновники в США уговаривают Трампа создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией, - СМИ

Дональд Трамп Фото из открытых источников

Он должен стабилизировать цены на нефть и помешать укреплению союза России и Саудовской Аравии

Ряд чиновников из Минэнергетики США настойчиво предлагает президенту Дональду Трампу создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Чиновники предполагают, что альянс станет препятствием в укреплении союза РФ и Саудовской Аравии и положительно повлияет на регулирование цен на нефть.

При этом в Вашингтоне считают, что Эр-Рияд может принять решение о выходе из ОПЕК.

Одним из вариантов нефтяного союза пока видят использование национальных запасов нефти.

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Пока такой сценарий обсуждают в Минэнергетики, однако Белый дом свое слово пока не сказал.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия хочет поставлять нефть в Европу по рекордно низкой цене.

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Также отмечалось, что США могут ввести санкции против России из-за обвала цен на нефть.