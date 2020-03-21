Чиновники в США уговаривают Трампа создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией, - СМИ
Он должен стабилизировать цены на нефть и помешать укреплению союза России и Саудовской Аравии
Ряд чиновников из Минэнергетики США настойчиво предлагает президенту Дональду Трампу создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Чиновники предполагают, что альянс станет препятствием в укреплении союза РФ и Саудовской Аравии и положительно повлияет на регулирование цен на нефть.
При этом в Вашингтоне считают, что Эр-Рияд может принять решение о выходе из ОПЕК.
Одним из вариантов нефтяного союза пока видят использование национальных запасов нефти.
Пока такой сценарий обсуждают в Минэнергетики, однако Белый дом свое слово пока не сказал.
Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия хочет поставлять нефть в Европу по рекордно низкой цене.
Также отмечалось, что США могут ввести санкции против России из-за обвала цен на нефть.