Чиновникам в Польше выдали самокаты, чтобы те увидели, как работает велосипедная инфраструктура

Также на них установят счетчики, которые покажут, сколько человек сэкономил выбросов углекислого газа

Польским чиновникам выдали электросамокаты, чтобы они на себе могли почувствовать, как пользоваться городскими дорогами владельцам велосипедов и других экологически чистых средств передвижения, передает "Закон и бизнес".

Отмечается, что городские администрации 10 польских городов получили по электросамокату в рамках кампании "Mobile Office — Active Official" ("мобильный офис — активные чиновники"). Транспортные средства выданы бессрочно, и чиновники могут использовать их по очереди. Например, чтобы добраться на встречу в рабочие часы, домой или на работу.

Как сообщается, главная цель общеевропейского проекта городской мобильности Cities multimodal — помочь местной власти компетентно развивать городскую транспортную систему. Причем так, чтобы ею было удобно пользоваться не только водителям и пешеходам, но и велосипедистам, владельцам электросамокатов, гироскутеров и других легких и экологичных видов транспорта.

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На электросамокатах установлены счетчики расстояния, благодаря которым можно рассчитать, сколько выбросов углекислого газа "сэкономила" человек, добравшись до места назначения на экологическом транспорте.

"Причем 10 администраций-участниц будут соревноваться между собой по этому показателю. Какой приз получит победитель, не сообщается, но, возможно, это будет еще один самокат", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рост количества дорожных происшествий, связанных с электрическими самокатами, побудило власти Франции ввести новые правила пользования этими транспортными средствами.