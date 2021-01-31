Четырехлетняя британка нашла на пляже след динозавра, которому 220 млн лет

Отпечаток стопы динозавра museum.wales

Отпечаток стопы принадлежит стройному животному, которое передвигалось на двух лапах

В Южном Уэльсе четырехлетняя британка Лили Уайлдер нашла на пляже Бендрикс-Бэй след динозавра, которому примерно 220 миллионов лет. Об этом сообщает пресс-служба Национального музея Уэльса.

Отмечается, что девочка заметила след у моря в заливе. По словам мамы Салли Уайлдер, Лили увидела его, когда они с папой прогуливались вдоль пляжа.

"Ричард (отец девочки — ред.) пришел домой и показал мне фотографию, и она выглядела потрясающе. Мы связались с экспертами и были рады узнать, что это действительно след динозавра. Я счастлива, что его перенесут в Национальный музей, где мы сможем наслаждаться им и изучать на протяжении поколений", — рассказала госпожа Салли.

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Сейчас ученые пытаются установить, какой именно динозавр оставил этот след. Однако, куратор палеонтологии музея Синди Гавелз назвала его "лучшим образцом, который был найден за этом пляже".

След динозавра составляет чуть более десяти сантиметров длиной. Согласно предварительному анализу, его оставило животное высотой 75 см и 2,5 м длиной. Ученые предположили, что это было стройное животное, которое передвигалось на двух лапах и охотилось на мелких животных и насекомых.

В музее уверены, что находка может помочь ученым больше узнать о строении стоп динозавров, ведь отпечаток сохранился достаточно четким.

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Напомним, ранее в Канаде двенадцатилетний парень вместе с отцом нашел кости гадрозавра, который жил 69 млн лет назад .