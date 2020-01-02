Четыре страны возобновят авиасообщение с Британией, несмотря на распространение мутированного коронавируса

Четыре страны открывают границы для Британии Фото из открытых источников

Однако, некоторые из пассажиров должны будут сдавать тест на COVID

Норвегия, Индия, Латвия и Швеция возобновят авиасообщение с Великобританией, несмотря на распространение там нового штамма коронавируса. Об этом сообщают телеканал Sky News и издание The Local.

Как отмечается, с 8 января Индия снимает запрет на перелеты между двумя странами. Однако до 23 января они будут ограничены 15 рейсами в неделю для перевозчиков Индии и Великобритании в города Дели, Мумбаи, Бенгалуру и Хайдарабад.

В Норвегии Министерство здравоохранения страны заявило, что самолеты смогут приземляться с 2 января. При этом страна вводит обязательные тесты на COVID для всех, кто прибывает из-за рубежа.

Также со 2 января авиаперелеты решило возобновить Министерство транспорта Латвии.

Ранее стало известно, что Швеция не будет продлевать запрет на авиарейсы из Британии. Однако, вместо этого все те, кто прибывают с острова, должны будут получить отрицательный тест на коронавирус.

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К слову, Украина также не будет закрывать авиасообщение с Великобританией из-за появления там нового опасного штамма коронавируса.

Напомним, первый случай мутированного вируса в Британии обнаружили в декабре, после чего он начал быстро распространяться по стране. В связи с этим в некоторых регионах ввели жесткий карантин. Однако впоследствии в Минздраве Британии признались, что ситуация с новым вирусом "вышла из-под контроля".

По предварительным данным, "британский" штамм коронавируса не вызывает более серьезных последствий, чем COVID-19, однако он более заразен.