Четыре страны возобновят авиасообщение с Британией, несмотря на распространение мутированного коронавируса
Однако, некоторые из пассажиров должны будут сдавать тест на COVID
Норвегия, Индия, Латвия и Швеция возобновят авиасообщение с Великобританией, несмотря на распространение там нового штамма коронавируса. Об этом сообщают телеканал Sky News и издание The Local.
Как отмечается, с 8 января Индия снимает запрет на перелеты между двумя странами. Однако до 23 января они будут ограничены 15 рейсами в неделю для перевозчиков Индии и Великобритании в города Дели, Мумбаи, Бенгалуру и Хайдарабад.
В Норвегии Министерство здравоохранения страны заявило, что самолеты смогут приземляться с 2 января. При этом страна вводит обязательные тесты на COVID для всех, кто прибывает из-за рубежа.
Также со 2 января авиаперелеты решило возобновить Министерство транспорта Латвии.
Ранее стало известно, что Швеция не будет продлевать запрет на авиарейсы из Британии. Однако, вместо этого все те, кто прибывают с острова, должны будут получить отрицательный тест на коронавирус.
К слову, Украина также не будет закрывать авиасообщение с Великобританией из-за появления там нового опасного штамма коронавируса.
Напомним, первый случай мутированного вируса в Британии обнаружили в декабре, после чего он начал быстро распространяться по стране. В связи с этим в некоторых регионах ввели жесткий карантин. Однако впоследствии в Минздраве Британии признались, что ситуация с новым вирусом "вышла из-под контроля".
По предварительным данным, "британский" штамм коронавируса не вызывает более серьезных последствий, чем COVID-19, однако он более заразен.