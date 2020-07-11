В Сербии протесты переросли в столкновения между активистами и полицией

Протесты в Сербии N1

Демонстранты забросали стражей порядка камнями, в ответ те применили слезоточивый газ

В Сербии четвертый день подряд продолжаются массовые акции протеста против действий местного правительства, которые переросли в столкновения между полицией и демонстрантами. Об этом сообщает N1.

Как отмечается, несмотря на то, что комендантский час в Белграде вводить не будут, массовые выступления наоборот набирают обороты. Так, в сербской столице разъяренные активисты забросали сотрудников полиции камнями, бутылками, а также начали запускать в них файеры.

По данным издания, правоохранители сначала не реагировали на эти действия, однако впоследствии начали отвечать на наступление демонстрантов. В частности, в Белграде полиция для разгона протестующих применила слезоточивый газ. Также было начато задержания активистов.

Протесты в Сербии N1

Отмечается, что правоохранители уже задержали несколько человек. По данным СМИ, во время протестов произошли по меньшей мере два нападения на журналистов.

Протесты в Сербии N1

К слову, протесты в Сербии проходят, несмотря на запрет правительства на проведение собраний более десяти человек. Это ограничение ввели вместо комендантского часа.

Напомним, 3 июля, в столице Сербии, Белграде, объявили чрезвычайное положение из-за быстрого распространения коронавируса.

Впоследствии президент Сербии Александар Вучич объявил введение комендантского часа из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране. Именно эти действия вызвали возмущение у общественности и спровоцировали протесты.