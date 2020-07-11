В Сербии протесты переросли в столкновения между активистами и полицией
Демонстранты забросали стражей порядка камнями, в ответ те применили слезоточивый газ
В Сербии четвертый день подряд продолжаются массовые акции протеста против действий местного правительства, которые переросли в столкновения между полицией и демонстрантами. Об этом сообщает N1.
Как отмечается, несмотря на то, что комендантский час в Белграде вводить не будут, массовые выступления наоборот набирают обороты. Так, в сербской столице разъяренные активисты забросали сотрудников полиции камнями, бутылками, а также начали запускать в них файеры.
По данным издания, правоохранители сначала не реагировали на эти действия, однако впоследствии начали отвечать на наступление демонстрантов. В частности, в Белграде полиция для разгона протестующих применила слезоточивый газ. Также было начато задержания активистов.
Отмечается, что правоохранители уже задержали несколько человек. По данным СМИ, во время протестов произошли по меньшей мере два нападения на журналистов.
К слову, протесты в Сербии проходят, несмотря на запрет правительства на проведение собраний более десяти человек. Это ограничение ввели вместо комендантского часа.
Напомним, 3 июля, в столице Сербии, Белграде, объявили чрезвычайное положение из-за быстрого распространения коронавируса.
Впоследствии президент Сербии Александар Вучич объявил введение комендантского часа из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране. Именно эти действия вызвали возмущение у общественности и спровоцировали протесты.