Чешский автомобильный гигант Škoda Auto приостанавливает производство

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На предприятии было зарегистрировано два случая заражения коронавирусом

В среду, 18 марта в 22:00 с заводов Автомобильний завод Škoda Auto в Чехии выпускает сегодня последние автомобили и приостанавливает производство из-за карантина. Об этом сообщает “Радио Свобода”.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, до 22:00 6 апреля закроются заводы в городах Млада Болеслав, Квасини и Врхлаби.

Решение остановить производство на три недели принято для борьбы с эпидемией коронавируса в Чехии.

Сообщается, что работникам заводов выплатят средства в пределах 70-75% месячной зарплаты.

Немецкий концерн Volkswagen, к которому принадлежит чешская Škoda Auto, также закрывает свои филиалы в Европе.

Отмечается, что на заводах Škoda Auto в Чехии работает около 34 тысяч человек. До сих пор среди работников было зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Вице-президент союза промышленности и транспорта Чехии Ян Рафай выразил надежду, что остановка производства не будет продолжительной.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии объявило чрезвычайную ситуацию в стране из-за угрозы распространения коронавируса.